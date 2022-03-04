Пешавар, Пакистан, , 13:40 — REGNUM В результате взрыва в мечети в Пешаваре во время пятничной молитвы как минимум 30 человек погибли и еще свыше 50 были ранены. Об этом 4 марта сообщает телеканал Geo News со ссылкой на сотрудников полиции и спасателей.

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Уточняется, что, согласно предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. При этом указывается, что в настоящее время спасатели доставляют раненых в медучреждения и им в этом помогают местные жители.

Также представитель одной из больниц заявил телеканалу, что на данный момент не менее 10 человек пребывают после взрыва в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хабаровске не подтвердилось сообщение о заложенной бомбе в торговом центре «Южный парк».