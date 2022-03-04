Омск, 4 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 4 марта в федеральном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат ИВЛ

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По данным оперштаба, за весь период пандемии в Омской области жертвами COVID-19 стали уже 3905 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 654 носителя коронавируса, выздоровели 1205 человек.