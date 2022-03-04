Омск, 4 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки выявили 654 носителя коронавируса, госпитализация потребовалась 79 пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 марта в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперштаба, за весь период пандемии в Омской области подтверждено 193 627 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 179 440 человек. За последние сутки коронавирус победили 1205 омичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в регионе выявили 649 носителей коронавируса, выздоровели 1212 человек.