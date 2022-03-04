Москва, 4 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Посол Афганистана в Москве Саид Тайеб Джавад раскритиковал голосование исполняющего обязанности главы миссии Афганистана при ООН против России на Генассамблее. Он опубликовал заявление с критикой Насира Фаека, и.о. главы делегации, заявив, что голосование противоречит интересам и политике нейтралитета Афганистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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По итогам экстренного заседания 2 марта Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую проводимую Россией военную спецоперацию на Украину и призывающую Москву немедленно вывести все свои войска с территории Украины.

За резолюцию проголосовала 141 страна, включая Афганистан, а 35 стран воздержались. Только пять стран, в частности, Сирия и Эритрея, открыто поддержали Россию.

В заявлении, размещённом на странице посольства Афганистана в Tвиттере, Тайеб Джавад назвал голосование и.о. главы миссии «неожиданным», которое, по его словам, было проведено без консультаций с другими «соответствующими должностными лицами и дипломатами».

Посол Афганистана в Москве охарактеризовал позицию афганской делегации в отношении России как «пренебрежение традиционной внешней политикой Афганистана» и как противоречащую «политическим интересам и дипломатической позиции» страны.

Судя по всему, решение Насира Фаека подверглось критике со стороны некоторых его коллег из афганской миссии в Нью-Йорке. Например, Лутфулла Лутфи, первый секретарь миссии, опубликовал в Твиттере несколько сообщений, как и Тайеб Джавад, в которых охарактеризовал позицию Афганистана по резолюции ООН, осуждающей Россию, как «отклонение от обычной позиции нейтралитета в глобальных вопросах».

Соседи Афганистана, в том числе Китай и страны Центральной Азии, являющиеся союзниками Москвы, воздержались при голосовании.

Обосновывая своё голосование по резолюции, Фаек заявил Afghanistan International, что действия России на Украине является нарушением Устава ООН и ставят под угрозу безопасность других стран.