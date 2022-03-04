Красноярск, 4 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 24 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 марта в федеральном оперативном штабе.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

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По данным оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае умерли уже 10 074 пациента с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 марта в регионе выявлено 345 905 носителей коронавируса, выздоровели 279 957 человек.