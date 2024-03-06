Калуга, 4 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 72 ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 4 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 369 человек. Днём ранее, 3 марта, в регионе было зарегистрировано 336 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 96 466 человек, 75 342 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 364 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией