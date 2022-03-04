Ростов-на-Дону, 4 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Ростовской области угольным предприятиям в 2022 году предоставят субсидии, сообщил заместитель донского губернатора Игорь Сорокин.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«На субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам планируется направить порядка 37,5 млн рублей, ещё около 128 млн будет предоставлено в виде льготы по налогам на имущество и прибыль», — пояснил он.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области установлен рекорд по добыче угля — 7,25 млн тонн антрацита. По сравнению с 2020 годом добыча угля на Дону выросла более чем на 30%.