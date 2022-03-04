Красногорск, 4 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 6 152 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 4 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 862 627 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 944 700.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 3 марта число жертв COVID-19 увеличилось на 19 человек.