Саратов, 4 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Саратовской области в ковид-госпитали за минувшие сутки доставили 191 пациента, выписали по выздоровлении 2924 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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По состоянию на 4 марта всего выздоровели 168 863 человека. За время пандемии подтвердили 212 348 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2575 — новых. Среди заболевших за прошлый день преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 832 человека, 369 — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находится 2061 пациент, на амбулаторном — 35 956.

За сутки умерли восемь ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5673 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области отменено обязательное социальное дистанцирование при посещении культовых организаций, стоматологий, парикмахерских, учреждений культуры, общественного питания, розничной торговли, многофункциональных центров «Мои документы» и фитнес-клубов.

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