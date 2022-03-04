Петрозаводск, 4 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Республике Карелия восемь заболевших COVID-19 местных жителей находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего в стационарах региона проходят лечение 854 пациента. Об этом 4 марта сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Дарья Драй ИА REGNUM Пациент на ИВЛ

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По его словам, за прошедшие сутки лабораторным путем выявлены 458 инфицированных (73 из них — дети), что на восемь человек больше, чем сутками ранее, из них непривитых — 403 человек (87,9%).

«В ковидных стационарах получают лечение 854 пациента, в состоянии средней тяжести — 812 человек, в тяжёлом — 34 (из них непривитых — 34). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь восьми крайне тяжёлых больных», — отметил чиновник.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрированы 126 929 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 16 653 ребёнка. Выздоровели 119 093 человека (16 180 детей), а за последние сутки — 432 из ранее инфицированных. Умерло от COVID-191 406 человек, в том числе три летальных исхода были зарегистрированы 3 марта.