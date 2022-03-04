Магас, 4 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Поток туристов в Ингушетию в 2021 году превысил 102 тыс. человек. Объем платных услуг, оказанных им в туркомплексах и гостиницах, превысил показатель предыдущего года почти 50%, сообщил руководитель комитета по туризму Беслан Мезиев.

ИА REGNUM Ингушетия

«Общее количество посетивших республику туристов за 2021 год достигло 102,5 тыс. человек. А объем платных туристических и гостиничных услуг, по данным статистики, составил 95,1 млн рублей, для сравнения этот показатель за 2020 год представлял 63 млн рублей», — приводит слова главы ведомства пресс-служба правительства региона.

В ходе совещания по подведению итогов туристического года первый вице-премьер Ингушетии Олег Фурсов напомнил, что для более активного развития туротрасли комитету по туризму необходимо решить несколько задач. В том числе к началу туристического сезона надо позаботиться о благоустройстве маршрутов и их безопасности. Кроме того, необходимо улучшить транспортную доступность мест отдыха и качество предоставляемых услуг, а также включить в число маршрутов новые геолокации.