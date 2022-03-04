На развитие моногородов России направят ещё 450 млн рублей
Москва, 4 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 450 млн рублей на развитие моногородов. Об этом 4 марта сообщает сайт правительства России.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мишустин
На эти средства планируется создать объекты инфраструктуры, построить социальные и промышленные объекты, а инвесторы при помощи федерального финансирования смогут произвести капитальные затраты и приобрести новое оборудование.
Реализация намеченных планов поможет создать не менее 478 рабочих мест.
«Всего на проекты развития моногородов в 2022 году из федерального бюджета будет направлено более 2,9 млрд рублей», — рассказали в правительстве.