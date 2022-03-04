Петрозаводск, 4 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Республике Карелия открыли общественный штаб помощи жителям Донбасса, сообщил 4 марта глава региона Артур Парфенчиков.

Vk.com/aparfenchikov В Карелии открыли штаб помощи жителям Донбасса

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«Мы всегда протягивали руку помощи тем, кто в этом нуждался. Делаем это и сейчас, — отметил глава Карелии. — Наши земляки вносят свой вклад в поддержку мирных жителей Украины, которым сейчас очень непросто».

Так, за первые четыре дня марта в республике собрали около тонны гуманитарной помощи для беженцев.

Отметим, в работе штаба участвуют представители НКО, волонтерского движения, социальной сферы, предпринимательского сообщества, депутатского корпуса.