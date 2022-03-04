Красноярск, 4 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 4 марта выявлено 345 905 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 1377 случаев заражения. Госпитализация за сутки потребовалась 253 пациентам (3 марта — 304). Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

По данным оперативного штаба, общее число выздоровевших в Красноярском крае на сегодняшний день — 279 957 человек. За сутки коронавирус победили 5263 красноярца.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в регионе выявили 1570 носителей коронавируса, выздоровели 5362 человека.