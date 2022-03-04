Ставрополь, 4 марта, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Казаки Терского войска приняли участие в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса. В благотворительной акции участвуют представители казачества всех войск, в том числе Кубанского, Терского, Центрального и Оренбургского. Всего собрано казаками реестровых войск более 100 тонн гуманитарного груза. Из них около 45 тонн собрали казаки Терского войска.

Пресс-служба регионального отделения «Единой России» в ЯНАО Колонны с гуманитарным грузом

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«На сегодняшний день силами терцев уже собрано 45 тонн гуманитарного груза и сбор продолжается. Основная часть — это продукты питания, вода и предметы первой необходимости», — сообщил пресс-секретарь Терского войскового казачьего общества Павел Иванов.

Ориентировочно 6 марта колонна с грузом в сопровождении казаков во главе с атаманом Терского казачьего войска Виталием Кузнецовым, отправится в Луганскую и Донецкую народные республики.

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