* запрещённая в России организация

Донецк, 4 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Вооруженные силу Украины (ВСУ) нанесли удар из тактического ракетного комплекса «Точки-У» по штабу нацистского отряда «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мариуполе, заявил 4 марта официальный представитель Народной Милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Противоречия между командованием ВС Украины и националистических подразделений перешли в фазу прямой конфронтации… по месту расположения штаба отдельного отряда специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юго-западе Мариуполя, вооруженными силами Украины был нанесен удар ОТР «Точка-У», — цитирует Басурина телеграм-канал Народной милиции ДНР.

Отмечается, что в результате удара были уничтожены более двадцати боевиков и десяти единиц техники.