Таштыпский район, Хакасия, 4 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Житель Таштыпского района Хакасии до смерти избил загулявшую сожительницу. Как сообщили ИА REGNUM 4 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, 31-летний мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

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По версии следствия, вечером 25 февраля женщина распивала спиртное в доме у односельчан в деревне Малая Сея. В это время мужчина искал свою сожительницу. Он нашёл её у знакомых. По пути домой пара поссорилась.

Мужчина избил женщину руками и ногами, нанеся ей удары по голове, туловищу и конечностям. От полученных травм женщина умерла.

Сельчанин арестован. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане суд вынес приговор 35-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве 44-летней сожительницы.

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