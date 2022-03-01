Магадан, , 06:49 — REGNUM В Магадане суд вынес приговор 35-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве 44-летней сожительницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ Колымы.

Суд Дарья Драй © ИА REGNUM

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Установлено, что в ночь на 3 июля 2021 года сожители распивали спиртное в квартире. В ходе застолья возник конфликт. Фигурант нанес несколько ударов руками и ногами по телу женщины, сломал несколько ребер.

Ночью 11 июля между сожителями вновь возникла ссора и осужденный, находясь в сильном алкогольном опьянении вновь избил руками и ногами потерпевшую.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Фигурант признал свою вину и подробно рассказал о свих преступлениях. Суд приговорил его к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины, который обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть.