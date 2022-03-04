Владивосток, 4 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В городах и районах Приморья открыли пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса

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По словам губернатора Олега Кожемяко, повсеместное открытие пунктов связано с тем, что в Россию стали активно прибывать беженцы с Украины — простые люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Проводимая работа позволит оперативно оказать им всю необходимую помощь.

«Многие из вас писали мне, задавая вопросы о том, как можно помочь жителям Донбасса. Мы организовали пункты сбора гуманитарной помощи во всех муниципалитетах Приморья. Спасибо волонтерам, что откликнулись и взяли на себя организацию этого доброго дела», — сказал глава Приморья.

Всего организовано 40 пунктов приёма помощи.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 4 марта состоялся автопробег в поддержку президента РФ Владимира Путина и спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР.