Кемерово, 4 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Шахтёры горных предприятий Кемеровской области поддержали своих коллег из Донбасса. Они подчеркнули, что братство и солидарность горняков остаются нерушимыми.

Администрация правительства Кемеровской области В Кузбассе карьерные самосвалы БелАЗ выстроились буквой «Z»

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

«Да, мы естественно за них переживаем. Идёт там такой же шахтёр на работу, и когда его убивает снарядом, это просто в голове не укладывается, — отметил подземный проходчик Андрей Блинов. — От этого же угля вся Украина топится, обогревается, это невозможно просто. Мы все шахтёры, Кузбасс и Донбасс солидарны, мы все друг за друга. Шахтёры — сплочённые люди, сплочённые мужики».

«Это страшно, конечно, людей жалко. Они такие же, как и мы. Но шахтёрское братство было всегда, что Кузбасс, что Донбасс — единое целое. Там такие же мужественные люди, шахтёры», — считает шахтёр Евгений Сарадаев.

Отметим, что на одном из угольных разрезов Кузбасса прошла акция в поддержку спецоперации России: девять тяжёлых карьерных самосвалов БелАЗ выстроились буквой «Z».