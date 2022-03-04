Благовещенск, 4 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Солдаты из Амурской области задействованы в проведении специальной операции России по защите ДНР и ЛНР. Об этом написал 4 марта в своём телеграм-канале губернатор Амурской области Василий Орлов.

Mil.ru Российские военнослужащие

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«Передаю всем нашим военным слова поддержки. Мы с вами и верим в вас», — подчеркнул глава Приамурья.

Василий Орлов заверил, что военнослужащие из Амурской области достойно исполняют свой долг.

Как сообщало ИА REGNUM, во время спецоперации России погиб житель города Томмот Алданского района Якутии Александр Иванов, сообщил в своём телеграм-канале 4 марта глава региона Айсен Николаев. Его семье окажут всестороннюю помощь.