Владивосток, 4 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Во Владивостоке 4 марта состоялся автопробег в поддержку президента РФ Владимира Путина и спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автопробег

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По сообщениями региональных СМИ, колонна из десятков различных иномарок выстроилась в районе «Зари» и проследовала до острова Русский.

Машины ехали с российскими флагам, и с наклейками «Z» и «V».

Как сообщало ИА REGNUM, автопробег в поддержку президента РФ Владимира Путина стартовал в Севастополе 3 марта. Организаторами автопробега выступили общественные организации «Блокпост Севастополь» и «Самооборона «Севастополь без фашизма».