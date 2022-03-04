Челябинск, 4 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 3390 человек. Эти данные 4 марта сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выздоровели уже 254 019 пациентов. А зафиксировали с начала пандемии 292 229 случаев заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается 29 867 человек. Скончались от ковида ещё 17 граждан.