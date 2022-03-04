Ростов-на-Дону, 4 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал не допустить новых долгов по зарплате и продолжить работу по ликвидации задолженности на предприятиях-банкротах.

Prokuror-kaluga.ru Долги по зарплате

«Задача — не допустить появления долгов по зарплате. Нужно держать на особом сопровождении те организации, где долги могут появиться, и незамедлительно принимать превентивные меры», — приводит слова главы региона пресс-служба.

По данным, актуальным на 1 февраля 2022 года, три предприятия, находящиеся в стадии банкротства, задолжали работникам 42,6 млн рублей. Действующих организаций в числе должников нет, уточняют власти.