Улан-Удэ, 4 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Восемь военнослужащих из Бурятии погибли в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал журналистам глава республики Алексей Цыденов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Имена и фамилии погибших раскроют в ближайшее время. Получившие ранения военнослужащие проходят лечение в Москве.

Напомним, ранее Алексей Цыденов сообщал также о пленных среди военных из республики. Однако эта информация в настоящее время уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 2 марта потери российской армии в ходе спецоперации на Украине составили 498 солдат и офицеров. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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