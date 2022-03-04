Париж, 4 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович сможет сыграть на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) из-за отмены паспортов вакцинации в стране. Об этом сообщает Tennis Majors.

Andrew Campbell Новак Джокович

Решение об отмене паспортов вакцинации французское правительство приняло 3 марта. Оно вступит в силу с 14 марта.

Таким образом, Джокович сможет выступить на турнире в Монте-Карло, который пройдёт с 9 по 17 апреля, а также на Roland Garros с 22 мая по 5 июня.

Напомним, в начале января 2022 года Джокович был задержан в Австралии из-за того, сотрудники погранслужбы посчитали недостаточными его документы об освобождении от вакцинации от коронавируса. После долгих разбирательств австралийские власти приняли решение об аннулировании визы спортсмена и депортировали его, объяснив это его взглядами на вакцинацию.