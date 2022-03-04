Сеул, 4 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. С 5 по 8 марта глава Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи генерал Вон Ин Чхоль посетит с официальным визитом Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе визита представитель Южной Кореи встретится с высокопоставленными военными чиновниками, включая начальника штаба Саудовской Аравии Файяда бин Хамеда Аль-Рувайли, с которыми обсудит вопросы региональной безопасности и сотрудничество в оборонной промышленности.

Вон Ин Чхоль также примет участие в церемонии открытия выставки вооружений World Defense Show в Эр-Рияде. В выставке примут участие около 800 компаний из 45 стран, в том числе, 27 компаний из Южной Кореи.