Мурманск, 4 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посоветовал застройщикам, работающим в регионе, переключиться на закупки материалов с европейского на азиатский рынок, сообщает региональное правительство.

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На встрече с застройщиками глава региона подчеркнул, что в условиях санкционного режима нужно сделать всё, чтобы строительство объектов в регионе продолжалось в запланированных объёмах и сроках.

«Нам необходимо понять, как изменить логистические цепочки, при необходимости заменить оборудование и сделать так, чтобы максимальное количество сформулированных планов было реализовано […] Ситуация непростая, но, с другой стороны, давайте использовать эту ситуацию как некую зону роста, в том числе, и для Мурманской области. Просто нам нужно сейчас мобилизовать все ресурсы и силы и искать варианты. Федеральное правительство тоже настроено на поддержку и от нас ждёт обратной связи — где какие дополнительные ресурсы необходимы, и как, например, переключиться по поставке тех или иных комплектующих и прочего с европейского на азиатский рынок», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, новый резидент Арктики построит в Мурманске два жилых комплекса до 2026 года.