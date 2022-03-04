Ижевск, 4 марта, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 4 марта прививку от коронавируса сделали 693 540 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Второй компонент препарата получили 546 608 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 333 жителя республики. Второй компонент препарата получили 556 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 673 человека. 123 986 человек прошли ревакцинацию, за предыдущие сутки — 930 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 3010 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 130 064 жителя республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 154 006 случаев заражения коронавирусом, из них 950 — за минувшие сутки.

Читайте также: В Удмуртии госпитализировали с COVID-19 за сутки 99 человек