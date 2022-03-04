Джидинский район, Бурятия, , 09:35 — REGNUM В Бурятии утром 4 марта зарегистрировано сразу три пожара, закончившиеся гибелью людей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, около 7 часов утра загорелся дом в селе Петропавловка Джидинского района.

Пожар в Бурятии ГУ МЧС по Бурятии

Частный дом был полностью уничтожен огнём. В ходе разборки завалов было найдено тело мужчины 1951 года рождения. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Спустя час начался пожар в деревянной сторожке в селе Ранжурово Кабанского района. Прибывшие на место спасатели нашли внутри труп мужчины. Предварительной причиной пожара также стала неосторожность при курении.

«Также сегодня утром пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию возгорания в тепловом коллекторе по улице Борсоева в г. Улан-Удэ, где погиб мужчина, предварительно без определенного места жительства. Пожар был ликвидирован на площади 4 квадратных метра», — добавили в ведомстве.

Читайте также: Пожилые супруги погибли при пожаре в Томской области