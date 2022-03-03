Томский район, Томская область, , 13:05 — REGNUM В Томской области следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух человек при пожаре в жилом доме. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пожар в Томской области СУ СКР по Томской области

Возгорание в частном доме в селе Курлек произошло в ночь на 3 марта. В ходе ликвидации пожара спасатели нашли тела пожилых супругов — женщины 1947 года рождения и её мужа 1944 года.

Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Сотрудники СК в настоящее время осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей. Назначены судебно-медицинские и пожаротехническая экспертизы.

Читайте также: Житель Приамурья погиб при пожаре в многоквартирном доме