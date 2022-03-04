Чита, 4 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Автомобилисты Сретенского района Забайкалья вслед за водителями маршруток Читы присоединились к акции по поддержке спецоперации России на Украине #СвоихНеБросаем. Подробности сегодня, 4 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство Забайкальского края Акция в поддержку спецоперации России на Украине

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Листовки с георгиевской лентой в форме буквы Z сретенцы размещают на личных и служебных автомобилях, а также на стёклах и в салонах маршрутных автобусов.

«Акция проводится в знак поддержки российских бойцов и солидарности общества. Наши бойцы должны знать, что они там не одни, мы их всегда поддержим и, чем сможем, поможем», — рассказала заместитель главы Сретенского района по социальным вопросам Инна Касьянова.

Ранее акцию #МыВместе поддержали в региональном правительстве, переименовав название региона в «Zабайкалье». Знак Z в названии края будет писаться в информационных материалах правительства.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Редакция ИА REGNUM ведёт транслацию.

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