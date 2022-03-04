Ижевск, 4 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 4 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 3010 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 130 064 жителя республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

За все время пандемии в республике подтвердили 154 006 случаев заражения коронавирусом, из них 950 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 214 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 170 жителей республики старше 65 лет.

3825 человек скончались, за минувшие сутки скончались 11 человек — четверо мужчин в возрасте от 75 до 90 лет и шесть женщин в возрасте от 38 до 96 лет. Накануне было зарегистрировано девять летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 99 человек, накануне в больницы попал 71 житель республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 15 037 человек, 974 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 216 человек — в тяжелом состоянии, из них 58 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с момента начала вакцинации до 3 марта прививку от коронавируса сделали 693 207 человек. Второй компонент препарата получили 546 608 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.