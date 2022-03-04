Чебоксары, 4 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Чувашии отменяют пропуски по QR-кодам, которые начали вводиться в сентябре 2021 года, а в полную силу развернули в ноябре. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение принято 4 марта на заседании регионального штаба.

Иван Шилов, ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Руководитель республики отметил, что накануне заседания «выработано решение» об отмене «большинства ограничений» — речь идёт об отмене QR-кодов. Но при этом сохраняется запрет на проведение тех массовых мероприятий, организаторы которых не смогут обеспечить санитарно-эпидемическую безопасность для участников.

Начальник управления Роспотребнадзора Надежда Луговская сослалась на обновлённые методические рекомендации главного санитарного врача России, которые выработаны на основе преобладания штамма «Омикрон». По её словам, на 22 февраля доля заразившихся данным штаммом составляет 95% среди всех заболевших ковидом.

«Такая же ситуация и в Чувашской Республике», — сказала руководитель ведомства.

Согласно новым рекомендациям, до «изменения эпидемической ситуации в целом» сохраняется масочный режим, остаются в силе ограничения в части проведения массовых мероприятий, а также ряд санитарно-эпидемических требований «по отраслям». В числе общих требований — проведение термометрии, дезинфекция помещений, обработка рук.

«Но учитывая, что не достигли [снижения заболеваемости] даже до показателя января 2022 года, всё снять [ограничения] невозможно. Готовы рассмотреть дополнительные ограничения, которые необходимы для Чувашской Республики».

По итогам обсуждения глава региона Олег Николаев заявил, что указ будет предусматривать «новый формат или новый порядок нашей совместной работы»: QR-коды в Чувашии отменяются.