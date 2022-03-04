Чебоксары, 4 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Чувашии накануне оперативного штаба «выработано решение» об отмене «большинства ограничений», но при этом в целом сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 4 марта глава Чувашии Олег Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Открывая заседание оперативного штаба, руководитель республики проинформировал, что власти анализируют поступающую информацию об эпидемической ситуации на основе данных Минздрава России, Роспотребнадзора, учёного сообщества, научных и иных учреждений.

«Данные говорят о ходе течения болезни, методике борьбы и самое главное — тех подходах, которые на сегодняшний день является наиболее эффективными и позволяют, с одной стороны, бороться с болезнью, с другой — решать задачи безопасности», — сказал Олег Николаев.

Он напомнил, что борьба с коронавирусом ведётся уже два года. И, как и «любой жизненный цикл», данная инфекция «имеет свои периоды».

«Можно говорить, что новая коронавирусная инфекция стала той инфекцией, которая будет иметь сезонный характер», — сказал глава Чувашии.

Он подчеркнул, что будут сезонные «периоды обострения», «будем бороться перманентно». И отметил, что власти «научились реагировать на внезапные вспышки», в том числе появились вакцины:

«Поэтому накануне выработано решение обсудить и утвердить отмену большинства ограничений».

Об отмене каких именно ограничений идёт речь, Олег Николаев не уточнил. Напомним, что 3 марта он фактически анонсировал отмену QR-кодов в Чувашии, как ранее рекомендовал регионам Роспотребнадзор.

«Но масочный режим надо сохранять. Инфекция никуда не делась, и она распространяется, в том числе большое количество пациентов тяжело переносит болезнь», — сказал руководитель республики.

В то же время, по словам руководителя республики, массовые мероприятия «остаются под запретом, за исключение тех, которые проводят оргкомитетами, которые могут обеспечить все меры безопасности, соответствующую маршрутизацию».