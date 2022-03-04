В Чувашии отменят «большинство ограничений» — глава республики
Чебоксары, 4 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Чувашии накануне оперативного штаба «выработано решение» об отмене «большинства ограничений», но при этом в целом сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 4 марта глава Чувашии Олег Николаев.
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Открывая заседание оперативного штаба, руководитель республики проинформировал, что власти анализируют поступающую информацию об эпидемической ситуации на основе данных Минздрава России, Роспотребнадзора, учёного сообщества, научных и иных учреждений.
Он напомнил, что борьба с коронавирусом ведётся уже два года. И, как и «любой жизненный цикл», данная инфекция «имеет свои периоды».
Он подчеркнул, что будут сезонные «периоды обострения», «будем бороться перманентно». И отметил, что власти «научились реагировать на внезапные вспышки», в том числе появились вакцины:
Об отмене каких именно ограничений идёт речь, Олег Николаев не уточнил. Напомним, что 3 марта он фактически анонсировал отмену QR-кодов в Чувашии, как ранее рекомендовал регионам Роспотребнадзор.
В то же время, по словам руководителя республики, массовые мероприятия «остаются под запретом, за исключение тех, которые проводят оргкомитетами, которые могут обеспечить все меры безопасности, соответствующую маршрутизацию».