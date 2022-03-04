Спецоперация России поможет найти политические решения — мнение
Якутск, 4 марта, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Обилие вооружения на территории Украины и её использование как плацдарма угрожали безопасности России. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярёв, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 марта в оперативном штабе региона.
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Он назвал единственно верным решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной операции по просьбе ЛНР и ДНР.
Говоря о введении санкций, он оценил их как объявление кибер‑ и информационной войны против России. В этой ситуации, уверен председатель федерации профсоюзов Якутии, должны быть приняты неординарные и существенные меры по смягчению внешнего удара, направленного на нашу страну. Приоритетом Николай Дегтярёв назвал обеспечение социально-экономической стабильности в России и в Якутии.
Как сообщало ИА REGNUM, ограничение, вводимые в отношении России другими странами — это следствие истерии США, которая передаётся как эстафетная палочка, считает главврач центра экстренной медицинской помощи Якутии Иван Иванов.