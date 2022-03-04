Бразилиа, 4 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Запасов минеральных удобрений хватит в Бразилии на три месяца. С такой оценкой выступила 3 марта национальная ассоциация дистрибьюторов удобрений (Anda), заявление было опубликовано на специализированном сайте Canal Rural.

Gncr.com Азотные удобрения

По данным Anda, имеющихся запасов удобрений в стране хватит на ближайшие три месяца. Уточняется, что текущие запасы превышают по объёму средние значения предыдущих лет.

В Fnda внимательно следят за поставками в страну хлористого кальция и нитрата мочевины из Белоруссии и России. В связи с введёнными Западом санкциями в отношении этих двух стран, а также из-за ограничений движения судов в Чёрном море, доставка удобрений в Бразилию сильно осложнилась.

Президент Бразилии Жаир Болсонару ещё в октябре 2021 года высказывал опасения в том, что рост цен на удобрения и дефицит данной продукции на мировых рынках может привести к продовольственному кризису в стране. В настоящее время власти Бразилии ведут разработку национального плана развития отрасли по производству удобрений. Цель плана — обеспечить внутренние нужды агропрома в удобрениях на 50−60% за счёт собственного производства.