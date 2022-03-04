Киев, 4 марта, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Молдавское посольство в Киеве 3 марта приостановило работу из-за ситуации на Украине, сообщается на странице дипломатической миссии в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

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Отмечается, что сотрудники посольства эвакуированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта телеканал TN со ссылкой на главу МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро передал о том, что аргентинское дипломатическое представительство в Киеве будет эвакуировано из города.