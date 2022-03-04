Кильджу, КНДР (Северная Корея), , 08:30 — REGNUM 4 марта в КНДР зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.

Землетрясение Zeml.info

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,1 произошло в 02:15 по местному времени в 33 км к северо-северо-западу от уезда Кильджу провинции Хамгён-Пукто. Очаг землетрясения залегал на глубине 29 км.

«Данное землетрясение имеет естественное происхождение», — сообщили представители метеорологической службы Южной Кореи.

С 1978 года в данном районе произошло более 20 землетрясений магнитудой 2,0 и более. Самым мощным из них было землетрясение магнитудой 3,2, произошедшее 23 сентября 2017 года.