Улан-Удэ, 4 марта, 2022, 08:14 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Бурятии от COVID-19 выздоровели 587 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус победили таким образом, 100 442 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 126 510, 45% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки выявлено 757 новых носителей.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 2874 (+9) человек (в возрасте до 65 лет — 1 чел, старше 65 лет — 8 чел.)», — добавили в оперштабе.