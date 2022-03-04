Джакарта, 4 марта, 2022, 08:10 — ИА Регнум. На нефтеперерабатывающем заводе PT Pertamina в Баликпапане, Восточный Калимантан, в течение некоторого времени произошел пожар, сообщает CNN Indonesia.

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В отделе по связям с общественностью полиции Восточного Калимантана заявили, что пожар удалось потушить.

Причина пожара выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди прибыла в аэропорт провинции Бантен, чтобы встретиться с индонезийскими гражданами, вернувшимися с Украины.