Москва, , 08:08 — REGNUM Темпы роста доллара и евро по отношению к рублю 3 марта немного замедлились, более того, доллар к вечеру даже начал «копеечно» дешеветь, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Деньги

К закрытию торгов доллар США снизился на 0,009% до 106,01 руб. (-1 коп.), а евро вырос на 1,9% до 117,6 руб. (+2 руб. 20 коп.)

Правительство РФ на фоне усиления санкционного давления и падения рубля принимает ряд мер по стабилизации экономики.

В частности, действие «бюджетного правила» может быть приостановлено, и это значит, что Минфин и ЦБ РФ приостановят покупки валюты в ФНБ, что сможет через некоторое время поддержать рубль.

Тем временем международные рейтинговые агентства единогласно снижают рейтинги России до «мусорного» уровня, но дальше всех зашло агентство S&P, снизившее рейтинг России до преддефолтного уровня «ССС-», и это оказывает негативное давление на курс рубля.

Эксперты агентств опасаются, что Россия не сможет своевременно осуществлять платежи по евробондам из-за санкций.\

На фоне таких опасений минфин США разрешил отменить санкции против российских евробондов до мая, опасаясь, что Россия может ограничить или даже вообще прекратить выплачивать проценты по облигациям инвесторам из санкционных стран.

На сегодняшних торгах на Мосбирже, 4 марта, после 10:00 по мск ожидается курс доллара в рамках 104,5−107 руб., евро — в интервале 117−118 руб.

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