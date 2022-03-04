Самара, 4 марта, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Требование о предъявлении QR-кодов при входе в учреждения отменили в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Yarregion.ru Масочный режим

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Отмечается, что гражданам разрешили посещать учреждения спорта и культуры, кинотеатры, торговые центры, фуд-корты, рестораны и организации сферы услуг без предъявления документов о вакцинации против COVID-9.

Сообщается, что такое решение принял оперативный штаб города исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. При этом масочный режим в общественных местах сохраняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти также отменили QR-коды.