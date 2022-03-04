Кемерово, 4 марта, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 4 марта, медицинскую помощь получают 14 090 пациентов с коронавирусом. 14 911 пациентов. Днём ранее — Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус

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За прошедшие сутки выявлено 694 случая заражения коронавирусом, шесть пациентов скончались, 1509 человек выздоровели.

Всего в регионе зарегистрировано 147 502 случая заражения коронавирусом, 131 272 человека выздоровели, 2140 пациентов скончались.