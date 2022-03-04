Пекин, 4 марта, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Синий, первый из четырёх, уровень опасности объявила в связи с песчаными бурями на севере Китая центральная метеорологическая служба страны. Об этом сообщается 4 марта на официальном сайте ведомства.

Steve & Jemma Copley Песчаная буря

Песчаные бури и сильные порывы ветра с большим содержанием пыли ожидаются 4 марта в Пекине, автономном районе Внутренняя Монголия, провинциях Ляонин, Хэбэй, Шаньси и Шэньси, а также в северной части провинции Хэнань и Тяньцзине. В Китае действует четырёхуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, включающая синий, желтый, оранжевый и красный цвета. В настоящее время объявлен синий уровень метеоопасности.

Граждан призывают соблюдать осторожность, подготовиться к плохой видимости на дорогах. Рекомендовано носить защитные маски и принять меры для защиты верхних дыхательных путей. Жителям северных районов страны рекомендовано по возможности не открывать окна, не выходить на улицу без необходимости, либо сократить время пребывания на улице.

Песчаные бури характерны для северных районов Китая в весеннее время года. Часто в результате песчаных бурь показатели загрязнения воздуха превышают предельно допустимые в десятки раз. В прошлом году сильнейшая песчаная буря накрыла Пекин 15 марта, по данным ВОЗ, показатель загрязнения воздуха превысил максимально допустимую норму в 160 раз.

Ранее ИА REGNUM сообщало о песчаной буре, которая наблюдалась на популярном курорте Мамая в Румынии.