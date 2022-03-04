В Кузбасс поступит оборудование для реанимации и интенсивной терапии новорождённых
Кемеровская область, 29 октября, 2009, 09:29 — ИА Регнум. В ближайшее время в больницы Кемеровской области поступит современное медицинское оборудование для проведения реанимации и интенсивной терапии новорождённых. Как 29 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе обладминистрации, соответствующее распоряжение подписал глава государства
Одновременно министерству здравоохранения и социального развития предписывается обеспечить контроль над целевым расходованием выделенных денежных средств и представить в администрацию президента отчёт об их использовании. Проверка исполнения распоряжения возложена на полномочных представителей президента РФ в соответствующих федеральных округах, сообщает пресс-служба Кремля.
Всего в списке получателей - пятнадцать учреждений здравоохранения в разных регионах России.