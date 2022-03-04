Биробиджан, 4 марта, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Вместимость ПВР, приготовленных для покидающих Донбасс людей, в Еврейской автономии составит 50 человек. В регионе готовы к принятию беженцев, сообщили 4 марта в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба администрации Липецкой области Пункт временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР

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«Сегодня мы все прекрасно знаем, что в связи с агрессией со стороны националистических формирований Украины — в первую очередь в отношении русскоязычного населения Донецкой народной республики и Луганской народной республики — люди вынуждены покидать свои дома и прибывать на территорию Российской Федерации. На протяжении восьми лет идут обстрелы и бомбардировки мирного населения. Есть жертвы как среди взрослого населения, так и, к сожалению, детей», — прокомментировал ситуацию главный санитарный врач региона Павел Копылов.

Он напомнил, что в Россию приехали с территории Донбасса уже более 120 тыс. человек. В Еврейской автономии готовы предоставить им 50 мест для проживания. Чтобы пребывание там было безопасным, управление Роспотребнадзора по региону проводит все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. В том числе, специалисты проверяют качество воды и параметры микроклимата. Цель этих мер — не допустить появление очагов инфекций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане работает пункт для сбора помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик, которые приехали в Россию. Принимают вещи в общественной приёмной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.