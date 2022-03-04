Киев, 4 марта, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Ситуацию с пожаром на Запорожской АЭС президент Украины Владимир Зеленский обсудил в телефонных разговорах с президентом США Джозефом Байденом и другими мировыми лидерами. Об этом 4 марта сообщил сам украинский глава в видеообращении, которое он опубликовал в своём официальном телеграм-канале.

Kvartal95 official Владимир Зеленский

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По словам Зеленского, он рассказал о ЧП на Запорожской АЭС канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, премьеру Бельгии Шарлю Мишелю и премьеру Великобритании Борису Джонсону. Кроме того, он заявил, что власти Украины связались с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

По словам Зеленского, ситуация на АЭС представляет серьёзную опасность для стран Европы. Украинский лидер напомнил всем своим собеседникам о взрыве на Чернобыльской АЭС и отметил, что на Запорожской АЭС энергоблоков больше, следовательно, и потенциальную опасность она представляет более существенную.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), пожар произошёл вне территории Запорожской АЭС, в одном из учебно-тренировочных корпусов.