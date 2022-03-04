Ульяновск, 4 марта, 2022, 05:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области резко снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации ведомства, 3 марта в регионе предварительно выявлено 1586 носителей инфекции. Это на 115 случаев заражения коронавирусом меньше, чем было подтверждено 2 марта (1701), суточное снижение составило 7,25%.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 893 324 лабораторных исследования на коронавирус, в том числе 3 марта — 4355 тестов.

Отметим, что в Ульяновской области идёт очередное снижение количества вновь выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2: на этот раз — четвёртые сутки подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 февраля в регионе из-за снижения заболеваемости ковидом и роста количества пациентов, которые переносят болезнь в лёгкой форме, отменили QR-коды по будням в торговых центрах (до 18:00).