Запорожье, Украина, 4 марта, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Информацию о пожаре на энергоблоке Запорожской атомной электростанции (АЭС) в городе Энергодаре опровергла государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сообщила пресс-служба ведомства 4 марта в официальном телеграм-канале ГСЧС.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

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Уточняется, что возгорание произошло вне территории АЭС, в одном из учебно-тренировочных корпусов. Отмечается, что противопожарное состояние энергоблоков в норме. Третий энергоблок по состоянию на 03:26 мск был отключён от общей энергосистемы. На АЭС работают всего четыре энергоблока.

Кроме того, пресс-служба «Энергоатома», оператора всех действующих украинских АЭС, сообщила, что пожарных уже пропустили на территорию атомной электростанции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил о пожаре на территории электростанции.